تسريباتٌ عن جهاز جديد ستكشف "أبل" النقاب عنه في مؤتمرها المرتقب

كشفت تقارير إخبارية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تنوي أن تكشف عن جهاز جديد، بخلاف ما تنوي إطلاقه من هواتف "آيفون 14" الجديدة.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن أبل تنوي أن تكشف في مؤتمرها يوم الأربعاء عن الجيل الثاني من سماعات "آير بودز برو" الجديدة المميزة.
وأشارت المصادر إلى أن أبل تختبر بصورة سرية الإصدار الثاني من سماعات "آير بودز برو"، وستقدم من خلالها مزايا جديدة كليًّا في عالم السماعات الذكية، وأبرزها مزايا مرتبطة باللياقة البدنية.
ويُتوقع أن تزود أبل سماعتها الجديدة بمعالج "إتش وان" الحديث، لتحسين جودة الصوت وعمر البطارية.
ومن المتوقع أيضًا أن تدعم سماعات الأذن تقنية "تنسيق الصوت غير المفقود"، وأن تأتي مع علبة شحن مُعاد تصميمها، تتميز بإمكانيات العثور على السماعة في حال فقدانها.