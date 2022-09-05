تسريباتٌ عن جهاز جديد ستكشف "أبل" النقاب عنه في مؤتمرها المرتقب

ومن المتوقع أيضًا أن تدعم سماعات الأذن تقنية "تنسيق الصوت غير المفقود"، وأن تأتي مع علبة شحن مُعاد تصميمها، تتميز بإمكانيات العثور على السماعة في حال فقدانها.