39 نقطة ضعف للمتسللين.. "أبل" تحث المستخدمين على تحديث هواتف آيفون فوراً

ولاحظت أبل أن جميع أجهزة "آيفون" التي تعمل بسلاسة على iOS 14 قادرة على استخدام iOS 15، والذي يتضمن iPhone 6s وأي هواتف ذكية تم إنتاجها بعد ذلك. وليس من الواضح كم من الوقت كانت العشرات من الثغرات الأمنية تصيب الأجهزة، حيث تقول أبل إنها "لا تكشف أو تناقش أو تؤكد مشكلات الأمان حتى يتم إجراء تحقيق وتتوافر التصحيحات أو الإصدارات".