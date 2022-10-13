التفاصيل الكاملة لحواسيب "مايكروسوفت" الجديدة

كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن مجموعة من الحواسيب المحمولة واللوحية والمكتبية ضمن سلسلة "سرفس" الشهيرة.
وأطلقت مايكروسوفت 3 أجهزة كمبيوتر "سرفس" جديدة، إلى جانب تحديثات لنظام تشغيل "ويندوز 11" ومنصات للذكاء الاصطناعي الجديد للإبداع.
ويعرض موقع "جي إس إم آرينا" التفاصيل الكاملة لأجهزة مايكروسوفت الجديدة.
سرفس برو 9
كان هذا الحاسب، هو المسيطر على الأجواء، بفضل إمكانياته المميزة، المدعوم بمعالجات من "أيه آر إم" و"إنتل" من نوع "كور آي 5" و"كور آي 7" من الجيل الثاني عشر، كما أنه حصل على خيارات ألوان جديدة، مع توفر لوحات مفاتيح "تايب كافر" الجديدة، ودعمه اتصالات الجيل الخامس.
ويدعم سرفس برو 9 تقنيات "بلوتوث 5.1" و"واي فاي 6 إي".
وتم دعم الجهاز بشاشة "بيكسي سينس فلو" بقياس 13 بوصة بدقة 2880×1920 بيكسل بمعدل تحديث 120 هرتز، ومدعوم بقلم إلكتروني، ومكان للقلم للتخزين (وإعادة الشحن) مباشرة بين آلة السطح في لوحة المفاتيح.
ويأتي جهاز "سرف برو 9" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت، وبسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.
وبالنسبة للتقنيات، يتميز الجهاز بتقنيات المعالجة العصبية، التي تضيف ميزات إضافية للكاميرا الأمامية الجديدة كليًا، بما في ذلك التأطير التلقائي وتحسين الدقة الفائقة، وهناك أيضًا تطبيق جديد لتقليل الضوضاء يشبه تلك التي طورتها شركتي "ديسكورد" و"نيفيديا".
تم تصنيف عمر البطارية باختلاف كبير بين النموذجين، حيث يمكن أن تعمل حتى 15.5 ساعة، وقد تصل إلى 19 ساعة.
ويبدأ سعر سرفس برو 9، بسعر 999 دولارًا ويصل حتى 1599 دولارًا، بخلاف سعر لوحة المفاتيح الذي يصل إلى 270 دولارًا.
سرفس ستوديو 2 بلس
أطلقت مايكروسوفت حاسبها المكتبي الجديد سرفس ستوديو 2 بلس، مع نفس المظهر الخارجي في الغالب للإصدار السابق، وتأتي معظم الترقيات من التجهيزات الداخلية.
تم دعم الجهاز بمعالج "إنتل كور آي 7" من الجيل الحادي عشر، مع ذاكرة فيديو 6 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 32 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 1 تيرابايت.
وتم دعم الحاسب بشاشة "بيكسل سينس" بقياس 28 بوصة بدقة 4500×3000 بيكسل بتقنية "دولبي فيجن" و"دولبي آتموس".
وسيبلغ سعر الحاسب المكتبي الجديد 4499 دولارًا أمريكيًا، لذلك هو للمحترفين والشركات.
سرفس لابتوب 5
حصل حاسب "سرفس لابتوب 5" على تحديث في المعالج الخاص به، بطرازي "إنتل كور آي 5" و"إنتل كور آي 7" بقياسي 13.5 و15 بوصة، وبسعات "رام" 8 و16 و32 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 1 تيرابايت، وببطارية قادرة على الصمود 18 ساعة كاملة مع الاستخدام النموذجي للجهاز.