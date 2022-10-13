التفاصيل الكاملة لحواسيب "مايكروسوفت" الجديدة

سرفس برو 9

كان هذا الحاسب، هو المسيطر على الأجواء، بفضل إمكانياته المميزة، المدعوم بمعالجات من "أيه آر إم" و"إنتل" من نوع "كور آي 5" و"كور آي 7" من الجيل الثاني عشر، كما أنه حصل على خيارات ألوان جديدة، مع توفر لوحات مفاتيح "تايب كافر" الجديدة، ودعمه اتصالات الجيل الخامس.