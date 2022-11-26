"هواوي" و"زد تي إي".. حظر أمريكي جديد على أجهزة صينية

أعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية "إف سي سي"، اعتماد قواعد جديدة تحظر بيع واستيراد أجهزة اتصالات جديدة لشركتي "هواوي" و"زد تي إي" الصينيتين لمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ويعدّ الحظر أحدث تصعيد في السياسة الأمريكية تجاه الشركات الصينية لإنتاج معدات الاتصالات؛ إذ بدأ هذا التصعيد خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وتسارع خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
وطال الحظر، وفقما نقلت "رويترز"، شركات صينية أخرى؛ من بينها: هيتيرا كومينيكيشانز، وهانجتشو هيكفيشن ديجيتال تكنولوجي، وداهوا تكنولوجي؛ بحسب الألمانية.
وقال مفوض اللجنة بريندان كار على تويتر، الجمعة: إن "لجنة الاتصالات الاتحادية اتخذت خطوة غير مسبوقة لحماية شبكاتنا وتعزيز الأمن القومي الأمريكي".
وأضاف: "يمثل قرارنا بالإجماع، المرة الأولى في تاريخ لجنة الاتصالات الاتحادية التي نصوت فيها لحظر ترخيص معدات جديدة استنادًا لمخاوف تتعلّق بالأمن القومي".
وتُشدّد دول من بينها كندا وبريطانيا وأستراليا، القيود على استخدام تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس من شركتي هواوي و"زد تي إي" في السنوات القليلة الماضية.