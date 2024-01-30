شراكة جديدة لـ"ميتا" لتقليل القلق بشأن اختراقها خصوصية مستخدميها

ومن المفترض أن يساعد هذا في تجنب التحيز والتأكد من أن العمليات البحثية مفيدة بالفعل، وأشارت إلى أنه سيتم نشر جميع النتائج و"ليس فقط تلك التي تؤكد فرضية الشخص أو تدعم النظرية السائدة".