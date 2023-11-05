"سامسونج" تعلن عن مستشعر كاميرا جديد بقدرات فيديو محسنة

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن مستشعر كاميرا من نوع "آيزو سيل جى إن كى" بدقة 50 ميجابيكسل.
وأوضحت سامسونج، أن مستشعرها الجديد سيكون مزوداً بنطاق ديناميكي أوسع للصور الثابتة، وقدرات فيديو محسنة.
يعد المستشعر خليفة مباشر لمستشعر ISOCELL GN1 بدقة 50 ميجابكسل، الذي يستخدمه مصنعو المعدات الأصلية الآخرون وسامسونج نفسها على نطاق واسع.
أما بالنسبة لمواصفات المستشعر الجديد، فتبلغ دقته 50 ميجابيكسل بأبعاد 1-1.3 بوصة، وتوفر 1.2 ميكرومتر بيكسل.
ولكن لتحسين أداء المستشعر، استخدمت الشركة وسائل ذكية أخرى، وعلى سبيل المثال، يضمن التركيز التلقائي Dual Pixel Pro صورًا واضحة للأجسام المتحركة مع تحسين وقت التركيز بشكل كبير.
إضافة إلى ذلك، يمكن للمستشعر التقاط صور بنطاق ديناميكي يصل إلى 120 ديسيبل وفي الوضع الاحترافي، يمكن لهذا المستشعر، التقاط صور RAW بمعدل 14 "بت".
ولتحقيق هذا النطاق الديناميكي الواسع، يعمل المستشعر في ثلاثة أوضاع ISO مختلفة تساعد أيضًا على تقليل آثار الحركة.
وفيما يتعلق بتسجيل الفيديو، يمكن للمستشعر التعامل مع مقاطع فيديو بدقة "8 كي" بمعدل 30 إطارًا في الثانية دون فقدان الكثير من مجال الرؤية.
ويتم أيضًا دعم مقاطع فيديو HDR ولقطات FHD بمعدل 240 إطارًا في الثانية.
ولم تكشف شركة سامسونج عن الهواتف التي ستحصل على المستشعر الجديد أولاً، لكن من المحتمل أن نرى الهواتف الأولى التي تستخدم مستشعر ISOCELL GNK في العام المقبل.