أول تعليق من "إنستجرام" بعد تقارير أصابت المستخدمين بالقلق

وكانت القصة قد بدأت في تقارير انتشرت على نطاق واسع، ادعت أن تحديث "آي أو إس" لإصدار إنستجرام على هواتف آيفون، يشارك الموقع الجغرافي للمستخدمين مع متابعيهم من دون إخطار المستخدمين بالأمر.