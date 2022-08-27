أول تعليق من "إنستجرام" بعد تقارير أصابت المستخدمين بالقلق

أصدر تطبيق التراسل المصوّر "إنستجرام" أول تعليق على تقارير أصابت عدداً كبيراً من المستخدمين بالقلق من إمكانية تسريب مواقعهم الجغرافية لمتابعيهم.
وقال الرئيس التنفيذي لإنستجرام، آدم موسيري، في بيان، إن التقارير المنتشرة حول أن التطبيق بدأ بمشاركة الموقع الجغرافي للمستخدمين مع متابعيهم غير صحيحة بالمرة.
وكانت القصة قد بدأت في تقارير انتشرت على نطاق واسع، ادعت أن تحديث "آي أو إس" لإصدار إنستجرام على هواتف آيفون، يشارك الموقع الجغرافي للمستخدمين مع متابعيهم من دون إخطار المستخدمين بالأمر.
وقال موسيري: "موقع المستخدم لا يمكن مشاركته مع أي من متابعيه أو أشخاص آخرين إلا بمعرفة المستخدم بنفسه، ولا يمكننا أن ننشرها أبداً من تلقاء أنفسنا".