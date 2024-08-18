"واتساب" تختبر خاصية لحظر الرسائل وأخرى لردود الفعل السريعة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن بدء منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" اختبار عدد من الخواص الجديدة، واحدة منها لحظر الرسائل وأخرى لردود الفعل السريعة.
وأوضح موقع "واب بيتا إنفو" المعني بنشر تحديثات "واتساب" التجريبية أن المنصة تعمل حاليًا على تعزيز ميزة ردود الفعل السريعة لتحديثات الحالة، والتي يبدو أنها ستطرح على النسخة العامة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وسيشاهد مستخدمو "واتساب بيتا" حاليًا زر "إعجاب" على شكل قلب بجوار مربع نص "الرد" عند عرض الحالة، مما يسمح لهم بالإعجاب بتحديث الحالة.
وعندما يتفاعل شخص ما مع حالتك بالإعجاب، سترى ذلك في قائمة مشاهدي الحالة، على غرار قصص "إنستجرام".
كما سيسمح واتساب للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون الحصول على إشعارات لردود الفعل السريعة هذه أم لا.
أما الميزة الأخرى على "واتساب" فستركز على أمان المستخدم وخصوصيته، حيث ستسمح للمستخدمين بحظر الرسائل من الحسابات غير المعروفة.
ومع تشغيل هذه الميزة، سيحظر واتساب تلقائيًّا الرسائل من الحسابات غير المعروفة إذا تجاوزت حجمًا معينًا.
هذه الميزة قيد التطوير حاليًا وليست متاحة حتى لمستخدمي الإصدار التجريبي، لذا فمن غير الواضح المدة التي ستستغرقها "واتساب" لإطلاقها للعامة.