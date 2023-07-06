"سامسونج" تفاجئ عشاقها بمفاجأة "قابلة للطي" في 26 يوليو

ولم تفصح سامسونج عن عدد المنتجات التي ستكشف عنها في مؤتمرها العالمي، ولكن الملاحظة الصحفية التي نشرتها سامسونج تقول: "هناك سائق ثقافي جديد قادم، ويتطلب منا هذا الانضمام إلى الجانب الآخر"، وأرفقت منشورها برسم لهاتف قابل للطي، ما يرجح أن الحدث سينظم للكشف عن هاتف "سامسونج جلاكسي فليب 5".