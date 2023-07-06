"سامسونج" تفاجئ عشاقها بمفاجأة "قابلة للطي" في 26 يوليو

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن نيّتها الكشف عن مفاجأة "قابلة للطي" في حدث عالمي يوم 26 يوليو المقبل.
وأوضحت سامسونج في دعوتها الرسمية للحدث عن أنها ستكشف عن مؤتمر صحفي كبير رجحت المصادر عن أنه سيكون للكشف عن إصدار جديد لهواتفها القابلة للطي.
ولم تفصح سامسونج عن عدد المنتجات التي ستكشف عنها في مؤتمرها العالمي، ولكن الملاحظة الصحفية التي نشرتها سامسونج تقول: "هناك سائق ثقافي جديد قادم، ويتطلب منا هذا الانضمام إلى الجانب الآخر"، وأرفقت منشورها برسم لهاتف قابل للطي، ما يرجح أن الحدث سينظم للكشف عن هاتف "سامسونج جلاكسي فليب 5".
وقد يرافق هذا أيضًا إطلاق إصدار جديد من هاتف "سامسونج جلاكسي زد فولد 5".