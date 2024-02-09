صور ومواصفات مسرّبة لهاتف "آيفون" الاقتصادي المرتقب

أظهر عددٌ من التسريبات مجموعة من الصور والمواصفات المسربة لهاتف "آيفون إس إي" الاقتصادي المتوقع أن تطلقه شركة "أبل" الأمريكية خلال عام 2024 الجاري.
ويبدو من الصور المسربة أن هاتف "آيفون إس إي" الجديد سيكون شبيها بصورة كبيرة من هاتف "آيفون إكس آر".
وتقول مصادر إن الهاتف تم تجهيزه بفتحة "ديانميك آيلاند" لجزيرة الكاميرا، التي شوهدت لأول مرة في هاتفي "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".
ويبدو من المواصفات المسربة، أن هاتف "آيفون إس إي" سيتم تزويده بكاميرا واحدة خلفية فقط، وسيكون قريب الشبه من هاتف "آيفون 16"، وإن كانت أبعاده قريبة للغاية من أبعاد هاتف "آيفون إكس آر".
وقالت المصادر إن كاميرا "آيفون" الاقتصادي، يبدو أنها ستزوّد بتقنيات جديدة ستجعل المستخدمين ليسوا بحاجة إلى أكثر من كاميرا.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف آيفون الاقتصادي في نهاية عام 2024 أو بداية 2025 بالتزامن أو بعد إطلاق إصدار "آيفون 16" المرتقب.