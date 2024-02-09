صور ومواصفات مسرّبة لهاتف "آيفون" الاقتصادي المرتقب

ويبدو من المواصفات المسربة، أن هاتف "آيفون إس إي" سيتم تزويده بكاميرا واحدة خلفية فقط، وسيكون قريب الشبه من هاتف "آيفون 16"، وإن كانت أبعاده قريبة للغاية من أبعاد هاتف "آيفون إكس آر".