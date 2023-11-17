شركة "آي بي إم" تعلن تعليق إعلاناتها كافة على "إكس" بسبب محتوى مؤيد للنازية

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في "إكس" لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصّص، إن المنشورات التي تم رصدها "لن تكون قابلة لتحقيق الدخل بعد الآن"، وستظهر مع تصنيفات "الوسائط الحساسة"، التي تتطلب نقر المستخدمين على تحذير من فوقه حتى يتم عرض المحتوى.