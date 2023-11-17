شركة "آي بي إم" تعلن تعليق إعلاناتها كافة على "إكس" بسبب محتوى مؤيد للنازية

أعلنت شركة "آي بي إم" الأمريكية، تعليق إعلاناتها كافة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، بعد رصدها وضع إعلانات الشركة بجوار محتوى مؤيد للنازية.
وأوضحت الشركة الأمريكية في تصريحات نقلتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أنه تم تعليق جميع الإعلانات على الشبكة، بعد كشف مجموعة المراقبة "ميديا ماترز" عثورها على إعلانات خاصة بـ"آي بي إم" وعدد من عمالقة التكنولوجيا الآخرين، بجوار محتوى مؤيد للنازية ومشاركات أخرى تروّج لهتلر.
وأوضحت الشركة قائلة "لا نتسامح مطلقاً مع أي خطاب للكراهية أو التمييز، لذلك قمنا على الفور بتعليق جميع إعلاناتنا على إكس، ونحقق في هذا الوضع غير المقبول تماما".
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في "إكس" لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصّص، إن المنشورات التي تم رصدها "لن تكون قابلة لتحقيق الدخل بعد الآن"، وستظهر مع تصنيفات "الوسائط الحساسة"، التي تتطلب نقر المستخدمين على تحذير من فوقه حتى يتم عرض المحتوى.
وتابع المسؤول قائلاً "على الرغم من أننا ندرك أنه ليس موضعًا مثاليًا لأي إعلان، إلا أن المنشور لم يحصد سوى "حوالي 8000 ظهور".
وعلقت كذلك الرئيسة التنفيذية لـ"إكس" ليندا ياكارينو؛ على الأمر بتدوينة على المنصة، قالت فيها: "التمييز من قِبل الجميع يجب أن يتوقف في جميع المجالات".
وتابعت بقولها "لقد كانت إكس، واضحة للغاية بشأن جهودنا لمكافحة معاداة السامية والتمييز، لا يوجد مكان لذلك في أي مكان في العالم، فهو قبيح وخاطئ."