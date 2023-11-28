الشركة المشغّلة لتطبيق "تيك توك" تخفض وظائف في هذا القسم الناشئ لديها

اتخذت شركة "بيت دانس" الصينية المشغلة لتطبيق "تيك توك"، قرار تخفيض الوظائف في أحد الأقسام الناشئة لديها؛ مما يُظهر احتمالية انسحابها من هذا السوق؛ بحسب تقارير.
وأوضح تقرير منشور عبر "بي بي سي" أن "تيك توك" اتخذت قرارًا بتخفيض الوظائف في قسم الألعاب لديها؛ مما قد يُظهر تراجعها عن المنافسة في سوق الألعاب الذي دخلته عام 2019 لمنافسة شركة "تينسنت" الشهيرة.
وأرجع التقرير هذا القرار إلى فشل "بيت دانس" في الاستيلاء على حصة في هذا السوق طوال هذه السنوات.
ونقلت "بي بي سي" عن مصادر داخل الشركة قولها إن الألعاب التي تضم لاعبين نشطين، مثل Crystal of Atlan وEarth: Revival، ستستمر، ولن يتم إغلاقها، ولكن سيتم إغلاق عدد من الألعاب غير النشطة بدءًا من ديسمبر المقبل.
ومن المرجح أن يؤثر القرار على مئات الموظفين.
وقال متحدث باسم "بيت دانس" لـ"بي بي سي": إن الشركة تُرَاجع أعمالها بانتظام، وأنها "اتخذت القرار الصعب بإعادة هيكلة أعمال الألعاب لدينا".
وقدرت قيمة سوق ألعاب الفيديو العالمية بنحو 217 مليار دولار العام الماضي؛ وفقًا لشركة أبحاث السوق والاستشارات "جراند فيو ريسرش".
وكان إنشاء "بيت دانس" لقسم الألعاب "نوفيرس" في عام 2019 يُنظر إليه -على نطاق واسع- على أنه دَفعة كبيرة نحو قطاع كان مزدهرًا في السابق.
وفي عام 2021 أضفت الشركة طابعًا رسميًّا على وضعها كواحدة من ست وحدات أعمال تخضع لإصلاح هيكلي أوسع.
لكن أداء Nuverse كان غير مكتمل حيث لم تُحَقق أي من ألعابها نجاحًا تجاريًّا.