الشركة المشغّلة لتطبيق "تيك توك" تخفض وظائف في هذا القسم الناشئ لديها

ونقلت "بي بي سي" عن مصادر داخل الشركة قولها إن الألعاب التي تضم لاعبين نشطين، مثل Crystal of Atlan وEarth: Revival، ستستمر، ولن يتم إغلاقها، ولكن سيتم إغلاق عدد من الألعاب غير النشطة بدءًا من ديسمبر المقبل.