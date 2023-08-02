ثورة طبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تقود مرضى الشلل للشفاء

وقال تشاد بوتون، مطور التكنولوجيا والباحث الرئيسي في التجربة السريرية: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط الدماغ والجسم والحبل الشوكي معًا إلكترونيًّا في إنسان مشلول لاستعادة الحركة والإحساس الدائمين، عندما يفكر المشارك في الدراسة في تحريك ذراعه أو يده، فإننا نشحن النخاع الشوكي ونحفز دماغه وعضلاته للمساعدة في إعادة بناء الروابط، وتقديم ردود الفعل الحسية، وتعزيز التعافي".