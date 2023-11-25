"اليوسف": أكثر من 480 ألف شخص داخل السعودية استخدموا منصة "سطر"

وتابع: أما منصة "سطر" والتواصل الإلكتروني فبإمكان أي جهة ترغب بتوظيف المتميزين من المبرمجين أن يكون ذلك من خلال الدخول على الملف الموحد للمبرمج في لوحة المتصدرين لدينا، ويتعرف على معلوماتهم، ويشاهد إنجازاته في المنصة من الدورات التدريبية التي أخذها والفعاليات التقنية التي حضرها، وبناء عليه يستطيع أن يتواصل عبر المنصة.