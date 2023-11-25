"اليوسف": أكثر من 480 ألف شخص داخل السعودية استخدموا منصة "سطر"

كشف نائب الرئيس التنفيذي للتطوير التقني في اتحاد الأمن السيبراني محمد اليوسف أن أكثر من 480 ألف شخص داخل السعودية استخدموا منصة "سطر"، وهناك 180 ألف شخص أكملوا الدورات التدريبية ابتداء من المستوى المبتدئ حتى الاحترافي، الغالبية منهم محترفون، ولكن دخلوا لمراجعة المعلومات والاستفادة أكثر من المنصة.
وأوضح "اليوسف" عبر برنامج 120 على قناة الإخبارية أن منصة سطر توفر مجموعة كبيرة من الدروس المتنوعة لتعليم البرمجة، وأحيانًا نكون وسطاء بين الشركات والمبرمجين بحكم أن لدينا أكاديمية طويق بقيادة الرئيس التنفيذي عبدالعزيز الحمادي، ولديهم معسكرات خاصة بهم؛ لذلك يكون التواصل بينهم وبين الشركات.
وتابع: أما منصة "سطر" والتواصل الإلكتروني فبإمكان أي جهة ترغب بتوظيف المتميزين من المبرمجين أن يكون ذلك من خلال الدخول على الملف الموحد للمبرمج في لوحة المتصدرين لدينا، ويتعرف على معلوماتهم، ويشاهد إنجازاته في المنصة من الدورات التدريبية التي أخذها والفعاليات التقنية التي حضرها، وبناء عليه يستطيع أن يتواصل عبر المنصة.
وبيَّن أن رواتب المبرمجين المبتدئين تتراوح من 13 إلى 16 ألف ريال.