"جوجل" تعلن عن "إجراء قاسِ" لمستخدمي "جيميل" الأسبوع المقبل

وأضافت: "يُظهر تحليلنا الداخلي أن الحسابات المهجورة أقل احتمالاً بنسبة 10 مرات على الأقل من الحسابات النشطة لإعداد التحقق بخطوتين، بمعنى أن هذه الحسابات غالبًا ما تكون عرضة للخطر، وبمجرد اختراق الحساب، يمكن استخدامه في أي شيء بدءًا من سرقة الهوية وحتى نقل المحتوى غير المرغوب فيه أو حتى الضار، مثل البريد العشوائي".