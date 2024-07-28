Apple Maps.. "آبل" تطلق نسخة اختبارية من خرائطها الإلكترونية للحواسب

وخلال بيان صحفي قصير، أشارت آبل إلى أن خدمات Apple Maps لم تعد تقتصر على الأجهزة التي تعمل بأنظمة iOS فقط، بل أصبحت متاحة بشكل اختباري لحواسب Mac والحواسب الأخرى التي تعمل بأنظمة ويندوز من خلال متصفح Safari أو متصفح Chrome أو Edge، ولتجربتها على الحواسب يجب التوجه إلى موقع .