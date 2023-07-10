حطّم رقم "شات GPT".. "ثريدز" يصل إلى 100 مليون مستخدم في 5 أيام

استقطب تطبيق "ثريدز" الذي أطلقته مجموعة ميتا الأمريكية العملاقة لمنافسة تويتر، أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من خمسة أيام، محطمًا الرقم القياسي الذي سجله برنامج الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" للتطبيق الأسرع نموًّا، حسب ما أفادت به مواقع تتبع البيانات الاثنين.