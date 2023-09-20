"جوجل" توصل مساعدها للذكاء الاصطناعي بتطبيقاتها المختلفة

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية قامت بربط مساعدها للذكاء الاصطناعي التوليدي "جوجل بارد" بتطبيقاتها المختلفة.
وأوضحت جوجل أن "بارد" سيمكنه العمل بصورة تلقائية مع تطبيق "جيميل"، و"ملفات جوجل"، و"خرائط جوجل"، و"جوجل درايف"، و"يوتيوب".
ويمكن بتلك الطريقة لـ"بارد" أن يرد على مستخدميه في كافة منتجات "جوجل" بدءًا من البريد الإلكتروني إلى تحرير المستندات والخرائط وتصفح الفيديوهات وحتى رحلات الطيران وحجز الفنادق.
وتُظهر الميزات الجديدة لـ"بارد" أنه يمكن التقدم لوظيفة جديدة، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للعثور على سيرتك الذاتية وتلخيصها في فقرة قصيرة أو تعديلها والاستعانة بها في خطاب التقديم الخاص بك.
وتشير جوجل إلى أن محتوى البيانات الخاصة بكافة تطبيقات "جوجل" الذي سيصل له "بارد" ستكون محمية بشكل كامل، ولا يشاهدها أي مراجعين بَشريين، ولا يستخدمها "بارد" إلا بغرض توجيه إعلانات تهم المستخدمين.
وأفادت جوجل بأن "بارد" يدعم حاليًا اللغة الإنجليزية فقط، واعدة بطرح تحديثات جديدة ستتضمن إضافة لغات إضافية لهذه الميزات.