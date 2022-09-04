تفوق تاريخي لـ"آيفون" على "أندرويد".. هذه تفاصيله

كشفت إحصائية عالمية عن تفوق تاريخي لهواتف "آيفون" على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".
وأوردت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية أن هاتف "آيفون" لأول مرة في التاريخ، بات الهاتف صاحب الشعبية الأكبر في سوق الهواتف الذكية على كافة هواتف "أندرويد" الموجودة في السوق الأمريكية.
واستحوذت هواتف "آيفون" لأول مرة في التاريخ على نسبة 70% من السوق الأمريكية لعام 2022.
وقال مدير الأبحاث في مركز "كاونتر بوينت": إن هذه الإحصائية ربما تكون مؤشرًا كبيرًا لشعبية آيفون المتزايدة، التي ربما تتكرر في أكثر من دولة حول العالم.
وأبرزت الإحصائية أن هواتف "آيفون" سيطرت في الربع الثاني من عام 2022، على 57% من مبيعات الهواتف الذكية في السوق الأمريكية.