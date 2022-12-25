"أبل" تسحب أحد التطبيقات المحدثة في "آي أو إس 16.2" بسبب مشاكل تقنية

وواجه بعض المستخدمين الذين قاموا بتثبيت البرنامج مشكلات بسرعة، حيث لا تعمل مصطلحات عديدة معهم أو تظهر النتائج على أجهزتهم المنزلية الذكية معاكسة للأوامر الصادرة، أو توقف التطبيق تمامًا عن العمل، وهو ما أرجعه خبراء إلى الترقية الجديدة للتطبيق.