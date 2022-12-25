"أبل" تسحب أحد التطبيقات المحدثة في "آي أو إس 16.2" بسبب مشاكل تقنية

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن سحبها إصدار تطبيق "هوم كيت" في نظام تشغيلها المحدث "آي أو إس 16.2" بعد ورود شكاوى من المستخدمين عن مشاكل تقنية بالتحديث.
ووعدت أبل، بحسب ما أورده تقرير على موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها ستطرح إصدارًا آخر محدثًا، بعد إصلاح المشكلة التقنية، التي كانت توقف العمل بالتطبيق بصورة كاملة.
وطالبت أبل من قام بتحديث التطبيق بأن يضغط على خيار إلغاء التحديث مؤقتًا، والعودة إلى بنية الصفحة الرئيسية السابقة.
وأشارت إلى أن خيار الترقية لبنية الصفحة الجديدة، سيعود قريبًا، بعد معالجة هذا العطل التقني.
وواجه بعض المستخدمين الذين قاموا بتثبيت البرنامج مشكلات بسرعة، حيث لا تعمل مصطلحات عديدة معهم أو تظهر النتائج على أجهزتهم المنزلية الذكية معاكسة للأوامر الصادرة، أو توقف التطبيق تمامًا عن العمل، وهو ما أرجعه خبراء إلى الترقية الجديدة للتطبيق.
وقال متحدث باسم شركة أبل: "نحن على علم بمشكلة قد تؤثر على قدرة المستخدمين على مشاركة الصفحة الرئيسية داخل تطبيق هوم كيت، وسيتوفر إصلاح قريبًا".
وتابع بقوله: "في غضون ذلك، أزلنا مؤقتًا خيار الترقية إلى بنية المنزل الجديدة. لن يتأثر المستخدمون الذين أجروا الترقية بالفعل".