قرار يعيدها لحلبة السباق.. "ميتا" تتيح نموذج "لاما 2" للذكاء الاصطناعي مجانًا

وأدى النجاح الذي حققته برمجية "شات جي بي تي" بعدما أطلقته شركة "أوبن إيه آي" في نهاية العام الماضي، إلى سباق محموم بين شركات التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يستطيع الرد على أسئلة باللغة اليومية، وإنشاء كل أنواع النصوص.