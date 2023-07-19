قرار يعيدها لحلبة السباق.. "ميتا" تتيح نموذج "لاما 2" للذكاء الاصطناعي مجانًا

في قرار استراتيجي يعيد الشركة العملاقة المتخصصة في الشبكات الاجتماعية إلى حلبة السباق في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ أتاحت "ميتا" الثلاثاء نموذجها اللغوي "لاما 2" مجانًا للشركات والباحثين وفق نظام "المصدر المفتوح".
وسيكون "لاما 2"، وهو منافس "جي بي تي 4" المعتمد في "شات جي بي تي" و"بينغ"، متاحًا؛ خصوصًا عبر المنصتين السحابيتين الرئيسيتين "أجور" من "مايكروسوفت" و"إيه دبليو إس" من "أمازون".
وأوضحت "ميتا" في بيان أن "إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع؛ يجعل الجميع يفيدون منها، ونعتقد أن ذلك أكثر أمانًا".
وأدى النجاح الذي حققته برمجية "شات جي بي تي" بعدما أطلقته شركة "أوبن إيه آي" في نهاية العام الماضي، إلى سباق محموم بين شركات التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يستطيع الرد على أسئلة باللغة اليومية، وإنشاء كل أنواع النصوص.
وتطغى على القطاع شركتا "مايكروسوفت" و"جوجل"، لكن معظم شركات التكنولوجيا العملاقة باتت منخرطة إلى حد كبير في التنافس على اعتماد أحدث جيل من الذكاء الاصطناعي، رغم ما يثار عن ارتكابه أخطاء وإمكان احتواءه على مخاطر.
وأوضحت "ميتا" أن "تمكين الشركات والشركات الناشئة ورجال الأعمال والباحثين، من استخدام الأدوات التي يصعب عليهم بناؤها وحدهم والتي توفر قدرات معلوماتية؛ لن يتمكنوا من الحصول عليها لولا ذلك، وسيفتح أمامهم عالمًا من الفرص للتجربة والابتكار".
ووفق "الفرنسية" أعلنت الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستجرام" عن هذه الخطوة في نشاط تسويقي لمجموعة "مايكروسوفت"، شريكة "ميتا" الرئيسية في "لاما 2".
وتعتبر "مايكروسوفت" بذلك -في مجال الذكاء الاصطناعي المفتوح- المصدرَ الذي يعتبر أقل غموضًا وأكثر شفافية من أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى.
وأعلنت المجموعة الأمريكية كذلك أن أداتها الرئيسية الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي لحزمة "مايكروسوفت 365" للأعمال المكتبية، تكلف 30 دولارًا شهريًّا لكل مستخدم.
و"كوبايلوت" مساعد افتراضي يتولى تحويل مداولات الاجتماعات إلى نصوص وتوفير الملخصات، ويتيح ولوج البريد الإلكتروني والمفكرة وجهات الاتصال والوثائق لكتابة النصوص وتنفيذ مهام على الطلب.
وقال المحلل في "ويدبوش" دان آيفز: "نعتقد أن أكثر من 50% من قاعدة مستخدمي مايكروسوفت سيستعملون الذكاء الاصطناعي المخصص للشركات".
وتَوقع "آيفز" أن يساهم سوق الذكاء الاصطناعي في المجال السحابي، في زيادة إيرادات الحوسبة السحابية السنوية، بنسبة 20% بحلول سنة 2025.