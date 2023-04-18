"أبل" تعتمد سياسات جديدة لزيادة شعبية خدماتها المصرفية

ولفتت "أبل" إلى أن هذا سيسير في نفس خط برنامج "الديلي كاش" (الاسترداد النقدي) الذي يحصل عليه المستخدمون من خلال دفعهم بـ"أبل كارد"، حيث يحصلون على استرداد نقدي بنسبة 1% لكل المشتريات، و2% إذا كانوا قد دفعوا كل مشترياتهم عن طريق "أبل باي" و3% إذا كان ما تم إنفاقه على "أبل ستور" أو من خلال بعض الشركاء مثل "أوبر" أو "تي موبايل".