"أبل" تعتمد سياسات جديدة لزيادة شعبية خدماتها المصرفية

اعتمدت شركة "أبل" الأمريكية حزمة من السياسات الجديدة، التي من شأنها تعزيز شعبية خدماتها المصرفية الجديدة المتمثلة في خدمة "أبل كارد" أو بطاقة أبل الائتمانية.
وأوضحت "أبل" في منشور رسمي على موقعها، أنها ستطرح أخيرا حسابات "تويتر" في منظومة "أبل كارد"، التي ستقدم عائداً سنوياً يصل إلى 4.15%.
وطرحت "أبل" منظومة "أبل كارد" قبل 6 أشهر، في الولايات المتحدة بالشراكة مع بنك "جولدمان ساكس"، وتسعى حالياً لتعزيز شعبيته وزيادة اعتماده في دول أخرى.
ويعد هذا العائد السنوي متجاوزاً العائد المقدم في المصارف الأمريكية بنحو 10 أضعاف، التي أشارت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية إلى أن متوسطه 0.37% خلال شهر مارس 2023.
لا يوجد في حساب التوفير الجديد في "أبل كارد" أي رسوم أو حد أدنى للودائع أو متطلبات حد أدنى للرصيد، كل ما على المستخدم أن يتقدم بطلب وينتظر الحصول على الموافقة.
ولفتت "أبل" إلى أن هذا سيسير في نفس خط برنامج "الديلي كاش" (الاسترداد النقدي) الذي يحصل عليه المستخدمون من خلال دفعهم بـ"أبل كارد"، حيث يحصلون على استرداد نقدي بنسبة 1% لكل المشتريات، و2% إذا كانوا قد دفعوا كل مشترياتهم عن طريق "أبل باي" و3% إذا كان ما تم إنفاقه على "أبل ستور" أو من خلال بعض الشركاء مثل "أوبر" أو "تي موبايل".