تسريبات تكشف عن مزايا مبهرة في هاتف "آيفون 15" المرتقب

تم الكشف عن تسريبات جديدة تتعلق بهاتف "أبل" المنتظر "آيفون 15"، والإصدارات الأخرى من ذات الفئة.
وبحسب موقع MacRumors، قال المحلل في "هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز"، جيف بو: "آيفون 15 برو" و"برو ماكس"، سيأتيان بهيكل تيتانيوم يدمج أزرارًا صلبة، ومعالج "سنابدراغون إكس 70"، وذاكرة وصول عشوائي تتراوح بين 6 إلى 8 غيغابايت، فضلاً عن منفذ "يو إس بي" من النوع "سي".
وبخصوص التسريبات الخاصة بالطرازين "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس"؛ فإن الترقية الأهم ستتمثل في الكاميرا الأساسية التي ستكون بدقة 48 ميغابكسل.
وسيدمج الهاتف مستشعر تصوير ثلاثي متطور، وهي ميزة قوية نظرًا لتكلفته مقارنة بمستشعرات 12 ميغابكسل التي كانت "أبل" تستخدمها.
وتشمل التحديثات في "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس"، اعتماد منفذ "يو إس بي" من النوع "سي"، وفقما نقل موقع مجلة "فوربس".