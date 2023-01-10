تسريبات تكشف عن مزايا مبهرة في هاتف "آيفون 15" المرتقب

وبحسب موقع MacRumors، قال المحلل في "هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز"، جيف بو: "آيفون 15 برو" و"برو ماكس"، سيأتيان بهيكل تيتانيوم يدمج أزرارًا صلبة، ومعالج "سنابدراغون إكس 70"، وذاكرة وصول عشوائي تتراوح بين 6 إلى 8 غيغابايت، فضلاً عن منفذ "يو إس بي" من النوع "سي".