موعد إطلاق نظام تشغيل "آي أو إس 17"

كشفت شركة "أبل" الأمريكية رسميًّا عن موعد إطلاقها نظام تشغيل "آي أو إس 17" الجديد، الذي كشفت عنه بالتزامن مع هواتف "آيفون 15" وساعات "أبل ووتش" الجديدة.
وأشارت "أبل" إلى أن نظام تشغيل "آي أو إس 17"، الذي كان قيد التجريب طيلة الصيف، سيتم إطلاقه رسميًّا يوم الاثنين المقبل الموافق 18 سبتمبر.
أما عن الهواتف المؤهلة للحصول على النظام، فأشارت أبل إلى أنها ستبدأ من هواتف "آيفون إس إي" الجيل الثاني، و"آيفون إكس آر" و"آيفون إكس إس"، و"آيفون إكس إس ماكس".
أما هاتف "آيفون إكس" فلن يكون مؤهلًا للحصول على نظام "آي أو إس 17".