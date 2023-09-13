موعد إطلاق نظام تشغيل "آي أو إس 17"

أما عن الهواتف المؤهلة للحصول على النظام، فأشارت أبل إلى أنها ستبدأ من هواتف "آيفون إس إي" الجيل الثاني، و"آيفون إكس آر" و"آيفون إكس إس"، و"آيفون إكس إس ماكس".