تقنيات جديدة وإصلاح أعطال.. ماذا تقدم جوجل في تحديث "أندرويد" الأول لعام 2023؟

تستعد شركة "جوجل" الأمريكية لإطلاق تحديثها الأول في عام 2023 لنظام تشغيل "أندرويد"، الذي سيظهر أولًا في هواتف "بيكسل"، ثم باقي الهواتف التي تدعم النظام.
وكشف التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، عن الميزات والتقنيات الجديدة التي سيدعمها تحديث أندرويد.
ويتضمن تحديث أندرويد حوالى 40 إصلاحًا لثغرات أمنية تم اكتشافها في النظام، علاوة على ذلك يضيف بعض الميزات؛ أبرزها ميزة "الصوت المكاني الثابت".
وتعمل ميزة "الصوت المكاني الثابت" على توفير صوت محيطي لأي سماعة رأس متصلة بالهاتف أو الجهاز الذكي العامل بنظام تشغيل "أندرويد".
وتم كذلك في تحديث أندرويد، تحسين التعرف على بصمات الأصابع والاستجابة لها بشكل أكبر، في "ظروف معينة".
كما تم في تحديث أندرويد حل المشكلة التي تَسببت أحيانًا في ظهور الصور الملتقطة تالفة أو مشوهة أثناء التكبير خاصة على هواتف "بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو".
وتم إصلاح مشكلتين متعلقتين بالبلوتوث أيضًا، كانت إحداهما تمنع في بعض الأحيان أجهزة أو ملحقات بلوتوث منخفضة الطاقة من الاقتران أو إعادة الاتصال؛ بينما منع الآخر الصوت من اللعب على سماعات أو ملحقات معينة أثناء الاتصال في ظروف معينة.
وتم أيضًا حل مشكلة تمنع الشاشة من الاستيقاظ أو الظهور أثناء تشغيل الجهاز لهاتفي "بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو"، ومشكلة تتسبب أحيانًا في عرض واجهة المستخدم في التخطيط الأفقي أثناء حمل الجهاز في الوضع الرأسي.