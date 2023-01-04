تقنيات جديدة وإصلاح أعطال.. ماذا تقدم جوجل في تحديث "أندرويد" الأول لعام 2023؟

وتم إصلاح مشكلتين متعلقتين بالبلوتوث أيضًا، كانت إحداهما تمنع في بعض الأحيان أجهزة أو ملحقات بلوتوث منخفضة الطاقة من الاقتران أو إعادة الاتصال؛ بينما منع الآخر الصوت من اللعب على سماعات أو ملحقات معينة أثناء الاتصال في ظروف معينة.