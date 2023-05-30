تسريبات تكشف معلومات عن الهاتف الذي قررت "جوجل" التراجع عن إطلاقه

كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية معلومات عن الهاتف الذي قررت الشركة التراجع عن إطلاقه في آخر لحظة.
وأوضحت مصادر من داخل جوجل لموقع "أندرويد أوثورتي" أن جوجل كانت تنوي إصدار نسخة ثانية قابلة للطي بجانب "بيكسل فولد"، لكنها ألغتها في آخر لحظة.
ولم تُقدّم المصادر أسبابًا حول تراجع مسؤولي جوجل عن إطلاق الإصدار الثاني القابل للطي، ولكن يبدو أن مهندسي الشركة وجدوه ليس بنفس جودة عمل إصدار بيكسل فولد.
وأفاد محللون بأنه يمكن أن يرى الإصدار الثاني النور قريبًا، في حال تم تطويره من قبل مهندسي "جوجل" ومعالجة أي قصور به.