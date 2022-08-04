تسريبات تكشف عن مواصفات أيقونة "سامسونج" القابلة للطي قبل أيام من إطلاقها

وسيوفر هاتف سامسونج القابل للطي الجديد، تحسينات كبيرة فيما يخص الكاميرا، حيث ستصل دقة كاميراته الرئيسية 50 ميجابيكسل، وأخرى بدى 12 ميجابيكسل، ووحدة تقريب، بالإضافة إلى كاميرا أخرى خارجية على الغطاء بدقة 16 ميجابيكسل، وأخرى أسفل منها بدقة 4 ميجابيكسل.