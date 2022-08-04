تسريبات تكشف عن مواصفات أيقونة "سامسونج" القابلة للطي قبل أيام من إطلاقها

كشفت تسريبات صحفية جديدة عن مواصفات أيقونة شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية الجديدة القابلة للطي "جلاكسي زد فولد 4"، قبل أيام من إطلاقها.
وأوضحت المصادر، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن سامسونج ستكون أكثر صرامة في الحفاظ على قوة شاشة هاتفها الجديد القابل للطي، باعتمادها على زجاج "جوريلا جلاس فيكتوس بلس"، وهو ما سيوفر حماية كبيرة للشاشة الأمامية والخلفية للجهاز.
كما ستستخدم سامسونج للشاشة الأكبر في هاتف "جلاكسي زد فولد 4" مادة جديدة يطلق عليها "سوبر يو تي جي"، والتي ستوفر حماية كبيرة مع تقليل بارز للتجعد الذي ظهر في الإصدار السابق.
وسيتميز كذلك هاتف "سامسونج جلاكسي زد فولد 4" بإمكانية شحن أقوى تصل إلى 24 وات، وسعة بطارية تبلغ 4270 ميللي أمبير في الساعة، وهو ما سيرفع تقريبا قدرة الهاتف في البقاء دون شحن عن الإصدار السابق بنحو 50% تقريبا.
وسيوفر هاتف سامسونج القابل للطي الجديد، تحسينات كبيرة فيما يخص الكاميرا، حيث ستصل دقة كاميراته الرئيسية 50 ميجابيكسل، وأخرى بدى 12 ميجابيكسل، ووحدة تقريب، بالإضافة إلى كاميرا أخرى خارجية على الغطاء بدقة 16 ميجابيكسل، وأخرى أسفل منها بدقة 4 ميجابيكسل.
وستظهر كذلك الشاشة بحواف أنحف على شاشة الغطاء ونسبة عرض إلى ارتفاع أقل تمددا، وسيتم تزويده بمعالج "سنابدراجون 8 بلس الجيل الأول".
ومن المتوقع أن تعلن سامسونج عن هاتفها الجديد القابل للطي في احتفال عالمي الأسبوع المقبل، بجانب هاتفها الآخر ،جلاكسي زد فليب 4".