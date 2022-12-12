خدمة جديدة تضيفها "تويتر" لجميع مستخدميها

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر"، إضافة خدمة جديدة لجميع مستخدميها حول العالم، أطلقت عليها اسم "مجتمع التدوينات"، والتي ظهرت لأول مرة في عام 2021، وكانت أداة تُستخدم لمكافحة المعلومات المضللة؛ لكن حاليًا تم إضافة تقنيات عديدة عليها وإعادة إطلاقها بمهام أخرى.
وتعتمد خدمة "كوميونتي نوتس" على نهج يعتمد فضح التغريدات المضللة، بالإضافة إلى أنه يمكن للمنسقين إلحاق ملاحظات بالتغريدات لإضافة "سياق"، ويمكن للمستخدمين العاديين بعد ذلك التصويت على ما إذا كانوا يجدون السياق "مفيدًا".
ووصف مالك تويتر الحالي، الملياردير إيلون ماسك، بأن الخدمة الجديدة أداةٌ لتغيير قواعد اللعبة على تويتر، لتحسين الدقة من مصادر الجمهور.