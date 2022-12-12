خدمة جديدة تضيفها "تويتر" لجميع مستخدميها

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر"، إضافة خدمة جديدة لجميع مستخدميها حول العالم، أطلقت عليها اسم "مجتمع التدوينات"، والتي ظهرت لأول مرة في عام 2021، وكانت أداة تُستخدم لمكافحة المعلومات المضللة؛ لكن حاليًا تم إضافة تقنيات عديدة عليها وإعادة إطلاقها بمهام أخرى.