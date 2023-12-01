"أبل" تطرح تحديثاً يصلح ثغرتين أمنيتين في "آيفون" و"آيباد" و"ماك"

وقالت إن أبرز هذه الثغرات، هي تلك التي تم التكشف عنها عن طريق الباحث كليمنت ليسين من مجموعة تحليل التهديدات في جوجل، والتي يمكن من خلالها استهداف أشخاص من المشاهير أو السياسيين أو الصحفيين أو المعارضين للقرصنة على هواتفهم أو حواسيبهم اللوحية أو المحمولة.