"أبل" تطرح تحديثاً يصلح ثغرتين أمنيتين في "آيفون" و"آيباد" و"ماك"

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، طرحها تحديثاً جديداً لأنظمة تشغيل "آي أو إس" و"آيباد أو إس" و"ماك أو إس"، لإصلاح ثغرتين أمنيتين وصفتهما بالخطيرة.
وقالت "أبل"، في بيان رسمي، إن هذه التحديثات الحديدة ستصلح ثغرات أمنية في أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك" كان يمكن استغلالها من قِبل متطفلين أو هاكرز.
وقالت إن أبرز هذه الثغرات، هي تلك التي تم التكشف عنها عن طريق الباحث كليمنت ليسين من مجموعة تحليل التهديدات في جوجل، والتي يمكن من خلالها استهداف أشخاص من المشاهير أو السياسيين أو الصحفيين أو المعارضين للقرصنة على هواتفهم أو حواسيبهم اللوحية أو المحمولة.
ولم تكشف "أبل" طبيعة هذه التهديدات ولا الثغرات الأمنية التي عالجتها، لكنها قالت إنها ستضمن لمستخدميها أقصى درجة من الأمان والسرية.
ووصفت "أبل" الثغرة الأولى التي عالجتها بأنها ستقوم بـ"معالجة محتوى الويب الذي يمكن أن يكشف عن معلومات حساسة خاصة بالمستخدم".
أما الثغرة الثانية، فقالت إنها يمكن أن تؤدي إلى معالجة محتوى الويب، بحيث ينفذ تعليمات برمجية عشوائية.
وتغطي تصحيحات الأمان الجديدة أجهزة "آيفون إكس إس" والإصدارات الأحدث، و"آيباد برو 12.9 بوصة" من الجيل الثاني والأحدث من ذلك.
ولتفعيل التحديث الجديد يمكن المستخدم اتباع الخطوات التالية:
-الإعدادات.
-ثم اضغط على أيقونة "عام".
-ثم اضغط على "تحديث البرنامج".
-انقر على المطالبة بـ"بدء التحديث".