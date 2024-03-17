دون ضجة كبرى.. موتورولا تكشف عن أحدث هواتفها بمواصفات مذهلة

فاجأت شركة "موتورولا" عشاق هواتفها بإطلاقها إصدارًا جديدًا ضمن عائلة "موتو جي" دون ضجة إعلامية كبرى؛ فيما يوصف بأنه يتمتع بمواصفات مذهلة.
وفي الوقت الذي كان يترقب عشاق أجهزة موتورولا إطلاق هواتف "إيدج 50 برو" و"إيدج 50 فيوجن" 3 أبريل المقبل؛ فاجأت "موتورولا" بإطلاق هاتف "موتو جي 64 وأي 5 جي" بالأسواق.
ورصدت مواقع تقنية عديدة الهاتف على خدمة "جوجل بلاي كونسول"، والذي رصد فيه بعض المواصفات الأساسية الخاصة بالهاتف.
وأبرز هذه المواصفات: اعتماده على معالج "ديمينستي 7020" بمعدل 6 نانومتر ونواة من "كورتكس- إيه 78" بتردد 2.2 جيجاهرتز، و6 أنوية أخرى من "كورتكس- إيه 55" بتردد 2.2 جيجاهرتز.
وسيأتي الهاتف بإصدارين الأول بسعة تخزين عشوائية "رام" تصل إلى 8 جيجابايت، والثانية بسعة 12 جيجابايت.
أما بالنسبة للشاشة، فتظهر البيانات أنها بدقة "فول إتش دي بلس" بدقة تبلغ 1080×2400 بيكسل، وكثافة بكسل 400 نقطة في البوصة.
يمكننا أيضًا أن نرى من الصورة الخاصة بالهاتف أن هناك ثقبًا لصور السيلفي في الشاشة، ويبدو كذلك أن أزرار الصوت والطاقة موجودة على الجانب الأيمن من الهاتف.