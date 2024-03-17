دون ضجة كبرى.. موتورولا تكشف عن أحدث هواتفها بمواصفات مذهلة

يمكننا أيضًا أن نرى من الصورة الخاصة بالهاتف أن هناك ثقبًا لصور السيلفي في الشاشة، ويبدو كذلك أن أزرار الصوت والطاقة موجودة على الجانب الأيمن من الهاتف.