تويتر.. خاصية جديدة تُمَكّن مستخدمي النسخة المدفوعة من تعديل التغريدات

وأشارت المجموعة التي تتخذ مقرًّا لها في سان فرانسيسكو، إلى أن مستخدمي "تويتر بلو"، وهي خدمة مدفوعة يمكن الاشتراك بها مقابل 5 دولارات شهريًّا، في كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا، بات بإمكانهم تصحيح تغريداتهم بواقع خمس مرات كحد أقصى لكل تغريدة، في الدقائق الثلاثين التي تلي نشرها.