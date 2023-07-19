عودة خدمات "واتساب" للعمل بعد عطل مفاجئ في السعودية ودول أخرى عدة

وتفصيلاً، كشفت تقارير تقنية ومستخدمون عن وجود خلل في تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية فجر اليوم الخميس؛ إذ أشارت التقارير إلى أن التطبيق كان لا يتيح إرسال الرسائل بسهولة، كما أنه لم يكن يعمل على الكمبيوتر أيضًا.