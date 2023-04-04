لمخاوف أمنية.. أستراليا تحظر "تيك توك" على الأجهزة الحكومية

ويضم التطبيقُ أكثرَ من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، ويُستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوروبا؛ مما يثير مخاوف من أن السلطات الصينية والأجهزة السرية قد تستخدم التطبيق لجمع معلومات من المستخدمين أو لنشر النفوذ. وتنفي الشركة مثل هذه الادعاءات.