المؤسّس المشارك لـ"أبل" يُطلق ناقوس الخطر بشأن تقنيات الذكاء الاصطناعي

ولا يعتقد وزنياك؛ أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل الناس لأنه يفتقر إلى العاطفة، لكنه حذّر من أنه سيجعل الممثلين السيئين أكثر إقناعاً، مشدداً على أنه "على الإنسان أن يتحمّل المسؤولية حقاً فيما يولده الذكاء الاصطناعي".