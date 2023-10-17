خسائر بالمليارات.. بنك أمريكي يدرس إجراءً "صادمًا" بحق إحدى خدمات "أبل"

كشفت تقارير صحفية أمريكية أن بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي الشهير يدرس إجراءً وَصَفَته بـ"الصادم" بحق أحد خدمات شركة "أبل" الأمريكية الواعدة.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر من داخل بنك "جولدمان ساكس" قولهم إن إدارة البنك التي تُعد شريكًا مصرفيًّا رئيسيًّا لشركة "أبل" تدرس التخلي عن بطاقات الائتمان الشهيرة التي أطلقتها الشركة وحسابات التوفير عالية العائد المرتبطة بها التي أطلقت عليها "أبل كارد".
وكانت "أبل" تسعى من خلال خدمة "أبل كارد" إلى أن تتوسع في الخدمات المصرفية المرتبطة بمنتجاتها الذكية، وزادت شعبية الخدمة في الفترة الأخيرة خاصة خلال فترات الإغلاق المرتبطة بتفشي جائحة "كوفيد 19".
ولكن المصادر من داخل البنك الأمريكي أشارت إلى أن إدارة البنك باتت لديها شكوك واسعة بشأن هذه المنتجات.
ويشير التقرير إلى أن العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك يريدون أن تتخلص الشركة من منتجات الإقراض الاستهلاكي المتبقية الخاصة بـ"أبل"، وكذلك بطاقات الائتمان الخاصة بشركة "جنرال موتورز"، بسبب تراجع الأرباح الفصلية الخاصة بهذه المنتجات.
وأفادت المصادر بأن هذه الخدمات المصرفية تسببت في خسائر بمليارات الدولارات للبنك، ولكن لم تكشف المصادر عن الرقم المحدد الخاص بهذه الخسائر.
وترجع الأزمة -بحسب المصادر- إلى وجود خلاف بين إدارة "جولدمان ساكس" و"أبل" بشأن نظام الفوترة الخاص ببطاقات الائتمان، فـ"أبل كارد" تصدرها بداية كل شهر، وهو ما يضع ضغطًا كبيرًا على موظفي خدمة عملاء البنك، وفشلت إدارة البنك في إقناع "أبل" بالانتقال إلى دورة فوترة أكثر نموذجية تتماشى مع السياسات الخاصة بالخدمات المصرفية الأمريكية.
ويسعى البنك الأمريكي حاليًا إلى بيع شراكاته مع "أبل" و"جنرال موتورز" إلى أحد البنوك الأخرى، رغم صعوبة هذا الطرح؛ بسبب إيداع العملاء لمليارات الدولارات في حسابات التوفير الخاصة بهم؛ بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن "جولدمان ساكس" أجرت محادثات فعلية مع بنك "أمريكان إكسبريس" حول بيع هذه الشراكات؛ ولكن أبدى البنك الأمريكي تخوفًا بشأن معدلات الخسائر الخاصة بخدمات "أبل كارد".