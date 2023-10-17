خسائر بالمليارات.. بنك أمريكي يدرس إجراءً "صادمًا" بحق إحدى خدمات "أبل"

وترجع الأزمة -بحسب المصادر- إلى وجود خلاف بين إدارة "جولدمان ساكس" و"أبل" بشأن نظام الفوترة الخاص ببطاقات الائتمان، فـ"أبل كارد" تصدرها بداية كل شهر، وهو ما يضع ضغطًا كبيرًا على موظفي خدمة عملاء البنك، وفشلت إدارة البنك في إقناع "أبل" بالانتقال إلى دورة فوترة أكثر نموذجية تتماشى مع السياسات الخاصة بالخدمات المصرفية الأمريكية.