تحديث لـ"واتساب" على "آيفون" يقدم مزايا متعددة

كذلك يتيح تحديث "واتساب" إمكانية إنشاء صور رمزية مخصصة لأسماء أو مجموعات بعينها، واستخدامها كملصقات وصور للملف الشخصي، عن طريق الذهاب إلى الإعدادات، وتغيير الصورة الرمزية، وتخصيصها لحساب معين.