تحديث لـ"واتساب" على "آيفون" يقدم مزايا متعددة

طرحت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" تحديثًا لمستخدميها على هواتف "آيفون"، يُقدِّم عددًا من المزايا الجديدة الاستثنائية.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تحديث "واتساب" الجديد يقدم لمستخدمي "آيفون" إمكانية دعم "الصورة داخل الصورة" في مكالمات الفيديو، الذي كان متاحًا لمستخدمي الإصدار التجريبي منذ فترة.
وأوضحت إدارة "واتساب" أن هذا التحديث سيكون لمستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس 12".
وسيتيح تحديث "واتساب" إمكانية القيام بمهام متعددة أثناء مكالمات الفيديو عن طريق تصغير التطبيق في نافذة صغيرة. كما يتيح تحديث "واتساب" إمكانية تسميات توضيحية عند إرسال المستندات، إضافة إلى إمكانية الدعم الإضافي لمواضيع وأوصاف المجموعة لتسهيل وصف مجموعاتك.
كذلك يتيح تحديث "واتساب" إمكانية إنشاء صور رمزية مخصصة لأسماء أو مجموعات بعينها، واستخدامها كملصقات وصور للملف الشخصي، عن طريق الذهاب إلى الإعدادات، وتغيير الصورة الرمزية، وتخصيصها لحساب معين.