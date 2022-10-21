"أبل" ستُطلق تحديث "آي أو إس 16.1" على هواتف "آيفون" في هذا الموعد

إضافة إلى ذلك، سيأتي "آي أو إس 16.1" مزوداً بدعم مكتبة "آي كلاود شيرد فوتو"، التي تتيح مشاركة الصور مع خمسة أشخاص آخرين يمكنهم إضافتها وتعديلها وإزالتها من "آي كلاود" الخاص بك.