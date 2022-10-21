"أبل" ستُطلق تحديث "آي أو إس 16.1" على هواتف "آيفون" في هذا الموعد

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تستعد لطرح تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 16.1" على هواتف "آيفون" بصورة متزامنة مع طرحها حواسيب "آيباد" اللوحية الجديدة ونظام تشغيلها المحدّث "آيباد أو إس 16".
وأشارت مصادر لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى "أبل" ستُطلق "آي أو إس 16.1" في يوم 24 أكتوبر الجاري.
وسيمكّن تحديث "آي أو إس 16.1" مستخدمي هواتف "آيفون" من الاشتراك بخدمات "أبل فيتنس بلس" على الهواتف من دون الحاجة إلى استخدام ساعات "أبل ووتش".
كما سيتم دمج تطبيق "فيتنس بلس" مع تطبيق "فيتنس" الموجود في 21 دولة، وهيم: أستراليا والنمسا والبرازيل وكندا وكولومبيا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيرلندا وإيطاليا وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبرتغال وروسيا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
إضافة إلى ذلك، سيأتي "آي أو إس 16.1" مزوداً بدعم مكتبة "آي كلاود شيرد فوتو"، التي تتيح مشاركة الصور مع خمسة أشخاص آخرين يمكنهم إضافتها وتعديلها وإزالتها من "آي كلاود" الخاص بك.
وسيدخل النظام أيضاً تغييرات مثل إمكانية الاطلاع الدائم على الأشياء في الوقت الفعلي عبر شاشة القفل أو Dynamic Island، وشحن الطاقة النظيفة الذي يعمل على تحسين أوقات الشحن عندما تستخدم الشبكة مصادر طاقة أنظف، ودعم معيار اتصال مهم سيسمح للأجهزة المنزلية الذكية بالعمل معاً بسلاسة عبر الأنظمة الأساسية.