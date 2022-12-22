أقراص تصل للقمر 23 مرة.. كيف يواجه العالم "أزمة تخزين البيانات الكبرى"؟!

وقال الدكتور مات ديري، الذي يقود المشروع، في بيان: "إن مجرد بناء مراكز بيانات جديدة دون تحسين تقنيات تخزين البيانات ليس حلًا قابلًا للتطبيق. إننا نواجه بشكل متزايد مخاطر ما يسمى بأزمة تخزين البيانات، وتعد حلول تخزين البيانات المحسنة أمرًا ضروريًا لمواكبة متطلبات العالم الحديث".