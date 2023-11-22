"جوجل ميتس" تطرح تحديثات تجعل الاجتماعات "أكثر واقعية"

على الرغم من أن المسؤولين ليس لديهم أي سيطرة على هذه الميزة، إلا أنه يمكنك إيقاف تشغيلها في أي وقت بالانتقال إلى "المزيد من الخيارات"، ثم النقر على "التفاعلات" و"إيماءة رفع اليد".