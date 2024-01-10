"تيك توك" تلغي ميزة كان يستخدمها الباحثون في دراسة المنصة

وكتبوا في ملحق للتقرير: "لقد تمت الآن إزالة إمكانية البحث عن علامات التصنيف من واجهة المستخدم بالكامل، وهو ما اكتشفه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه حدث في يوم عيد الميلاد، بعد أيام من الإصدار الأولي لهذا التقرير".