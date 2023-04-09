"أبل" تسجل براءة اختراع لسماعات توفر تجربة استماع استثنائية

وتعمل سماعة الرأس على ضبط "المعلمات المختلفة ديناميكيًّا" لمحاكاة البيئة الصوتية الخاصة بك، باستخدام المستشعرات والميكروفونات ووحدة معالجة الإشارات الرقمية المتوفرة؛ حيث ستكون سماعة الرأس قادرة على التعرف على مكانك سواء داخل السيارة، أو في القطار، أو في الغرفة، أو في المكتب، وما إلى ذلك؛ لضبط البيئة الصوتية المناسبة لك.