"أبل" تسجل براءة اختراع لسماعات توفر تجربة استماع استثنائية

كشفت تقارير إخبارية عالمية عن تسجيل شركة "أبل" الأمريكية براءة اختراع جديدة مخصصة لسماعاتها الشهيرة "آير بودز"، التي سيمكنها توفير تجربة استماع أكثر استثنائية من أي وقت مضى.
وتُظهر براءة الاختراع، التي كشف موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، تفاصيلها، أنها ستوفر تجربة استماع للموسيقى أكثر طبيعيةً، مع مراعاة صوتيات البيئة المحيطة.
وتعمل سماعة الرأس على ضبط "المعلمات المختلفة ديناميكيًّا" لمحاكاة البيئة الصوتية الخاصة بك، باستخدام المستشعرات والميكروفونات ووحدة معالجة الإشارات الرقمية المتوفرة؛ حيث ستكون سماعة الرأس قادرة على التعرف على مكانك سواء داخل السيارة، أو في القطار، أو في الغرفة، أو في المكتب، وما إلى ذلك؛ لضبط البيئة الصوتية المناسبة لك.
وستقوم الخوارزمية بعد ذلك بضبط ضغط الصوت ومحاكاة صوتيات البيئة، بالإضافة إلى ضبط الصوتيات الصوتية لملف الصوت أو الفيديو المصدر.
ولم يُظهر التقرير التوقيت الرسمي الذي تنوي أبل اعتماد براءة الاختراع الجديدة فيه الخاصة سماعات "إير بودز"؛ ولكن يُتوقع أن يكون أحد التطويرات الرئيسية في الإصدارات الجديدة منها.