"أدوبي" تهدّد خدمة تشغّل "ألعاب نتنيندو" لتغيير شعارها

هدّدت شركة "أدوبي" باتخاذ إجراءات قانونية قوية، ضد شركة "دلتا" التي تشغّل محاكياً يمكنه تشغيل "ألعاب نتنيندو"، بسبب استخدامها شعاراً يشبه شعار "أدوبي".
وأوضحت التقارير أن "دلتا" ستضطر لتغيير شعارها، بعدما تلقت تحذيراً قانونياً من "أدوبي" في 7 مايو.
وحذّرت "أدوبي"، شركة "دلتا" أن شعاراتها متشابهة للغاية، حيث تنتهك أيقونة التطبيق الخاصة بها رمز Adobe" A" المعروف، وطلبت منها تغيير شعارها حتى لا تنتهك حقوق الشركة.
يُذكر أن أزمة مماثلة سبق أن ظهرت بين "أدوبي" و"أبل"، حيث كان يستخدم كلتاهما شعاراً من نسخة مبسّطة للحرف اليوناني "دلتا"، لكن تمّ حل المشكلة بتغيير كلتا الشركتين شعاريهما الحاليين.