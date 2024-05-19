"أدوبي" تهدّد خدمة تشغّل "ألعاب نتنيندو" لتغيير شعارها

يُذكر أن أزمة مماثلة سبق أن ظهرت بين "أدوبي" و"أبل"، حيث كان يستخدم كلتاهما شعاراً من نسخة مبسّطة للحرف اليوناني "دلتا"، لكن تمّ حل المشكلة بتغيير كلتا الشركتين شعاريهما الحاليين.