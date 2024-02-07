تقنية جديدة من "فيسبوك" و"إنستجرام" بشأن الصور المزيفة عن طريق الذكاء الاصطناعي

وأضاف: "قد يكونون قادرين على تدريب جهاز الكشف الخاص بهم ليتمكن من تحديد بعض الصور التي تم إنشاؤها خصيصًا بواسطة بعض النماذج المحددة؛ ولكن يمكن تجنب هذه الكاشفات بسهولة من خلال بعض المعالجة الخفيفة أعلى الصور، ويمكن أن تحتوي أيضًا على معدل مرتفع من النتائج الإيجابية الكاذبة".