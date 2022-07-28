"ميتا" تعلن عن رقم صادم لأول مرة في تاريخها

أعلنت شركة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، عن رقم وصَفته تقارير بـ"الصادم" لأول مرة في تاريخها.
وكشفت "ميتا" في بيان رسمي عن أرباحها للربع الثاني من عام 2022، والذي أظهر تحقيقَها خسائر في الأرباح لأول مرة في تاريخها بلغت نسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ حيث حققت إجمالي إيرادات 28.8 مليار دولار.
كما أظهرت الأرقام انخفاض صافي دخل "ميتا" بنحو 36% عن نفس الفترة من العام الماضي؛ حيث وصل إلى 6.7 مليار دولار.
ويظهر من الأرقام أن حجم التراجع مقارنة بالعام الماضي مؤشر خطير جدًّا بالنسبة لشركة مثل "ميتا".
وفي الماضي كانت إعلانات ومجموعات تطبيقات "ميتا" ثابتة بشكل أساسي سنويًّا، ونمت في السابق أرباحها بسبب مبادراتها الأخرى الخاصة بعالم الميتافرس والواقع الافتراضي؛ لكن يبدو أن هذه المبادرات كانت سببًا أيضًا في التراجع؛ حيث خسرت في الربع الثاني من عام 2022 حوالى 2.8 مليار دولار؛ وهو ما يمثل نسبة 15% في نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت ميتا إنها تتوقع إيرادات أقل من مبادرات الواقع الافتراضي في الربع الثالث من عام 2022.
وفي يونيو، صرحت ميتا بأن لديها 2.88 مليار مستخدم نشط يوميًّا في مجموع تطبيقاتها؛ بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام وواتساب وماسنجر، وأن لديها 3.65 مليار مستخدم نشط شهريًّا؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4% عن العام الماضي.
ولكن النمو الخاص بفيسبوك كان أقل مما هو متوقع، رغم زيادة عدد متوسط المستخدمين اليومي والشهري بنحو 3% يوميًّا و1% شهريًّا.