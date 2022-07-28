"ميتا" تعلن عن رقم صادم لأول مرة في تاريخها

وفي الماضي كانت إعلانات ومجموعات تطبيقات "ميتا" ثابتة بشكل أساسي سنويًّا، ونمت في السابق أرباحها بسبب مبادراتها الأخرى الخاصة بعالم الميتافرس والواقع الافتراضي؛ لكن يبدو أن هذه المبادرات كانت سببًا أيضًا في التراجع؛ حيث خسرت في الربع الثاني من عام 2022 حوالى 2.8 مليار دولار؛ وهو ما يمثل نسبة 15% في نفس الفترة من العام الماضي.