"أبل" تعلن عن موعد حل خلل "آيفون 12" الإشعاعي

وأظهر بيانٌ نشرته هيئة الاتصالات الفرنسية، أن "أبل" تستعد لطرح تحديث لنظام تشغيل "آي أو إس 17.1" بحلول 24 أكتوبر، وسيتم إصلاح خلل "الإشعاع" الذي يتسبب في ارتباك للرادارات الخاصة بالمطارات، وبسببه تم حظر الهواتف في فرنسا.