"إكس" تجهّز إعدادات جديدة للتحكم في المحتوى لإعادة "المعلنين"

أعلنت منصة "إكس" -"تويتر" سابقًا- عن تدشينها جملة من الإعدادات الجديدة للتحكم في نوع المحتوى الذي يمكن أن يظهر بالقرب من أي إعلانات؛ في محاولة جديدة لإعادة "المعلنين" الذين فروا من المنصة.