وقّع عليها "ماسك".. رسالة تحذيرية من مخاطر الذكاء الصناعي على البشرية!

وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة وقّع عليها أكثر من ألف شخص من الباحثين ورواد التكنولوجيا؛ بينهم إيلون ماسك، مؤكدين أن مطوري الذكاء الاصطناعي يخوضون "سباقات خارج نطاق السيطرة لتطوير ونشر عقول رقمية أكثر قوة، لا يمكن لأحد حتى المطورون أنفسهم فهمها أو التنبؤ بها أو التحكم بها بشكل موثوق".