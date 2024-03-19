"نفيديا" تعلن عن معالِجات جديدة ستُحدث "ثورة كبرى" في عالم الذكاء الاصطناعي

وأوضحت "نيفيديا" في مؤتمر صحفي عالمي، أنها تطلق هذه المعالجات الجديدة بعد أقل من عامين؛ فقد باتت معالجات "إتش 100" واحدة من أكثر المعالجات قيمة في العالم، بعد استخدامها في كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشهيرة لتدريبها على النماذج اللغوية الكبرى التي تعمل على تشغيل خدمات مثل "شات جي بي تي".