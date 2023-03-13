أحد الحائزين على "نوبل الآداب".. رحيل الروائي الياباني "كنزابورو أوي"

وُلد "أوي" في 31 يناير 1935، وتربى في محافظة إهيمه بجزيرة منطقة شيكوكو، وهو الابن الثالث في عائلته المكونة من 7 أشقاء، علّمته جدته الفن والأداء الشفهي؛ لكنها رحلت عام 1944م، ثم بعد ذلك رحل والده في الحرب، فأصبحت والدته هي المعلمة الأساسية له؛ حيث اشترت له كتبًا كثيرة، ساعدته على حب القراءة وتنمية موهبته الإبداعية.