ماذا كان رد فعل "واتساب" بعد شكاوى الملايين من فيض من المكالمات العشوائية؟

اشتكى الملايين من المستخدمين لتطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب"، من أنه يتم مضايقتهم من خلال فيض من المكالمات الدولية العشوائية التي تأتي لحساباتهم.
وعلّق "واتساب" على هذه التقارير، بمطالبته لملايين المستخدمين من الهند الذين تصلهم هذه الرسائل، بضرورة حظر أي حسابات مشبوهة تبعث بالرسائل، والإبلاغ عنها.
وقام مستخدمو واتساب هنود، بمشاركة لقطات شاشة لمكالمات الصوت والفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتمتلك الهند أكبر قاعدة مستخدمين لـ"واتساب" في العالم مع وجود أكثر من 487 مليونًا.
وقال متحدث باسم الحكومة: إن "مقدمي الخدمات أصدروا نصيحة حول مكالمات البريد العشوائي هذه".
وقام المستخدمون بمشاركة لقطات الشاشة عبر الإنترنت؛ حيث قال الكثيرون إنهم قد غُمروا بالمكالمات من دول في جنوب شرق آسيا وإفريقيا.
وقال معظمهم إن وتيرة هذه المكالمات قد ارتفع عدة مرات في الأيام الأخيرة.
ونصحت منصة "واتساب"، المستخدمين باستخدام عناصر التحكم في الخصوصية على التطبيق، وحماية حساباتهم؛ من خلال جعل التفاصيل الشخصية مرئية لجهات الاتصال الخاصة بهم فقط.
وقال متحدث باسم الشركة: "من المهم إبلاغ واتساب عن هذه الحسابات؛ حتى نتمكن من اتخاذ الإجراء المطلوب ضدها وحظرها من المنصة".
وكجزء من "إجراءاتها الوقائية لمكافحة الانتهاكات" على المنصة، قالت واتساب إنها حظرت 4.7 ملايين حساب في مارس.
وقالت الشركة أيضًا إنها أطلقت حملة أمان لتثقيف المستخدمين حول الأدوات الموجودة على المنصة، التي من شأنها أن تساعد في حمايتهم من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والتهديدات الأخرى.