ماذا كان رد فعل "واتساب" بعد شكاوى الملايين من فيض من المكالمات العشوائية؟

وقالت الشركة أيضًا إنها أطلقت حملة أمان لتثقيف المستخدمين حول الأدوات الموجودة على المنصة، التي من شأنها أن تساعد في حمايتهم من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والتهديدات الأخرى.